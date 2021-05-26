【加密貨幣】GME籌建以太坊NFT平台 擬推出代幣GME

遊戲驛站（GameStop）周二（25日）推出一個用於NFT平台的網站，目前網站仍未投入運作，網站指目前正建立團隊，未來將會招聘工程師、設計師、遊戲玩家、營銷人員和管理社群的負責人。據GME NFT的智能合約代碼，Gamestop的NET平台或將以以太坊作為技術基礎，並會推出代幣GME。

【NFT交易】經典網絡影片「查理咬我手指」拍賣 終以76.1萬美元成交

Gamestop股票於年初出現「軋空」現象，在社交網站Reddit的網民吹捧下，股價曾一度在1月28日飆升近190倍，惟及後包括羅賓漢（Robinhood）暫停用戶買賣相關股票，令GME股價大跌，一度跌至45美元，惟近日GME股價走強，截至周二收市，GME股價報209美元。

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