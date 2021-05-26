【小老闆生意經@iM網欄】破產宗數趨升 莫忽視破產後果及生活影響

疫情直捲全球，不少商家都因為疫情問題而令其生意大受打擊。各行各業紛紛出現結業潮，本地破產申請個案持續攀升。

根據破產管理署數據顯示，本地去年提交破產呈請書有8,693宗，按年增長6.6%，創4年新高。而提交強制清盤呈請有449宗，按年升7.2%，同樣是創下4年新高。拉近一點看，今年首4個月，破產申請達2,626宗，按年增71.4%；強制清盤呈請按年升1.18倍至170宗。

本地破產申請宗數持續上升

疫情影響下，究竟破產對身負重債的商人是否好的出路？首先，跟大家釐定破產的定義。破產是一種宣告債務人無力償付債務及其後的一連鎖還款予債權人過程的法律程序。破產的主要目的是確保破產人的資產公平並有序地由破產人的破產案受託人攤分給破產人的債權人。

然而，破產並不代表可大安旨意「走數」。破產人的收入，以及被署方或受託人接管的資產都要用作攤還債務。署方或受託人會調查破產人在提交破產呈請前如何處置其所有資產。如破產人企圖以欺詐方法轉移任何資產，破產人或會被檢控。

當然，本地的破產申請個案上升，是受到多方面因素所影響。疫情使限聚令久未放寬，旅遊業、零售業、飲食業影響最大，早前食肆晚上6時便實施禁堂食令，令不少食肆損失慘重。即使目前的堂食令延長至晚上10時，惟不少餐飲業的生意已比疫情前大跌一半甚至更多。如是此的話，即使有再多的資本恐怕亦有捱不住的一日。

另外，疫情期間，不是每個業主或地產商都會跟商家共同抗疫。有些商店在疫情期間經營欠佳，沒有及時交租，便會收到業主出律師信追討要繳交租金。很多商家在政府保就業計劃補貼期結束後，便捱不住執笠結業了。有些商家可能受貿易戰、社會事件、疫情等因素影響，長期欠債纍纍而被迫要申請破產。

再加上近日環球股市及虛擬貨幣市場均出現明顯下跌，不排除有些商家的破產源頭是因為投資失利，相關資產價格短期急跌，又或是借孖錢炒作，以致周轉不靈。加上店舖生意長期蝕本，資不抵債的情況下便要破產清算。

破產亦不乏好處

雖然破產聽起上來並不興香，但破產亦有其好處。破產可解決欠債帶來的精神困擾和還款壓力，令自己和家人的日常生活回到正常。破產後錢債官司會停頓，債主停止追債，破產人可靠打工領薪水生活，每日無需再為還債而擔驚受怕。而破產後四年後更可自動解除破產令，重過新生活。

不過破產令生效期內，破產人士的生活將受限制，一般包括不可申請私人貸款、不可購買高價商品（如物業及汽車）、不可擔任公司董事等。除非有充分理由，否則破產人士不可搭的士。受託人亦通常都不容許破產人士為已購買的人壽保險繼續供款。而破產會永久留在公眾記錄，環聯（TU）信貸資料庫亦會保留相關記錄8年。而破產人士的欠債記錄，要等到破產令完結及環聯收到破產人士通知後，才會在破產解除日計起5年後消除。

表面上看，破產的壞處並非很多，難怪近年愈來愈多商人走上申請破產這條路。雖然商人可在破產後四年開展新生活，重新營商，不過在疫情陰霾等多個因素影響下，再重新營商亦非易事。筆者深信，未來香港「窮者愈窮，富者愈富」的分化現象只會更加明顯。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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