【大行報告】滙豐指碧服配股資金將加快潛在併購行動　維持「買入」評級

滙豐環球研究發表的報告指，碧桂園服務(06098) 早前宣布配股，淨籌104.24億元。另外公司宣布發行50.38億港元的可換股債券，假如轉換相當於擴大後股本的1.65%，其每股轉換價97.83元較24日的收市價溢價22%。該行指出配股及可換股債券獲超額認購，而股價表現亦理想，意味市場對公司有信心，過去數月公司亦有透過潛在的併購交易進一步改善其平台，相信碧桂園服務將維持行業領導地位，並為該行的首選。



該行指出，碧桂園服務配股及發行可換股債券所得將用於現有及潛在併購，公司正努力建立多元化管理平台，包括商業物管、資產管理、城市服務等，並靠併購進一步擴張，相關分部均有助鞏固公司市場領導地位，並提供長遠增長機遇。滙豐將碧桂園服務目標價由82元升至91元，維持「買入」評級，看好併購活動加快及新的商業業務板塊前景。

大行對碧桂園服務評級及目標價：

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