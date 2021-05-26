【手機銷情】內地五一長假5G手機銷情不理想 傳小米OPPO再度下調出貨量目標

▲ 內地五一長假5G銷情不理想 傳小米OPPO再度下調出貨量目標

據台媒指出，因內地5G手機在五一勞動節假期的銷售不如預期，再加上印度疫情嚴峻，小米 （01810） 以及OPPO在本周將再度下調出貨目標。當中，小米將全年出貨量調整至1.9億台以下，與對上一次調整差別不大，但OPPO以及realme則下調至1.3億台，降幅接近兩成。

據《聯合新聞網》報道，今年內地5G首季五一假期銷售量較原本預估的數量少25%至30%，用戶換機時間比內部預估時間更長。另一邊廂，印度市場因疫情原因手機需求下滑，加上早前零組件庫存準備頗高，因此首季供應鏈的拉貨動能已經放緩。

報道又稱，雖然目前手機廠暫時未向主要芯片廠取消訂單，但已經向過往並不緊缺的周邊零組件廠商調整下單數量，本季度訂單較上季減少一至三成。

報道指，本月初市場曾流傳一份內地手機品牌廠商的下調清單，包括小米、榮耀、realme、一加等品牌都分別傳出下調出貨量兩至四成。當中，小米由2.4億台下調月25%至1.9億台；榮耀由5000萬台下調30%至3500萬台；Realme由8500萬台下調29%至6000萬台；一加由2000萬台下調40%至1200萬台。

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記者：梁安琪