【樓市現象】康怡花園三房戶低市價8%成交　一個原因令業主平價割愛

旺市之下，二手市場卻不時錄得低市價成交，其中作為藍籌屋苑的鰂魚涌康怡花園最近有業主將單位以低市價8%放售，即比市價平近一成。中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，成交單位為康怡花園N座低層4室，實用面積616平方呎，屬三房一廁間隔，叫價1,090萬元，相比市場一般叫價1,100萬元已稍平。而業主亦肯提供議價空間，放盤短短10天，即減價90萬元，以1,000萬元沽出，平均實用呎價16,234元，呎價較市價低約8%。

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楊文傑指，原業主肯平價賣樓，原來是因為單位低層，外望景觀不算理想，因此買家洽詢買樓時，才願意再減價出售單位。他續指，原業主早於1991年以186.5萬元買入單位，持貨約30年轉售，帳面獲利813.5萬元，單位期內升值4.4倍。

楊文傑補充，康怡花園本月至今錄得18宗成交，平均實用呎價約18,168元。

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