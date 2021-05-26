【大行看法】瑞銀劉鳴鏑：下一季中國股市比債市有更大上漲空間

瑞銀發表中國股票策略報告，指由2月中旬到3月25日的市場下跌，主要因（1）在岸的新公募基金銷售額飆升後回落；（2）首季末貨幣市場基金餘額增加1萬億至9.1萬億元（截至5月12日）。瑞銀中國策略主管劉鳴鏑表示：「在大宗商品價格與加密幣回檔、利潤率壓力擔憂減輕的情況下，場外存在大量資金。我們認為在即將到來的一個季度，在岸股市可能比在岸債市提供更大的上漲空間。」

報告指出，截至4月底，滬深300指數成份股首季淨利潤按年增長35%，幅度高於市場預期的20.5%；中證500指數成份股首季淨利潤按年增長98%，幅度也大於市場預期的57.3%。截止5月21日，約占MSCI中國指數市值82%的成份股，首季淨利潤增長42%，市場一致預期為增長18%。

劉鳴鏑指，上市公司看來在搶佔收入市場份額，為利潤率提供支撐，有些情況下經營槓杆也更好。由於1季度的報告淨利潤資料包括了一次性專案，因此如果剔除了一次性項目的可比中期業績呈現出相同格局，並為2022年的增長前景提供支撐，那麼市場預期或改善。

他指，中國的股票往往在盈利增長前景向好的時期錄得穩健回報。

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編輯：區嘉俊