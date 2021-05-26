【源‧來自有機@iM網欄】如何選擇防曬產品？ 拆解對物理防曬的謬誤





5月份破紀錄的炎熱，大部份日子都太陽伯伯高高掛，因此大家都更注重防曬。相信你可能發現「物理防曬」越來越流行，究竟「物理防曬」和傳統的防曬產品即「化學防曬」有什麼分別？如果你還不太了解，不防花數分鐘看看我之前寫的一篇文章【認識物理防曬和化學防曬的成份與原理】。



最近我留意到一些坊間有關於防曬產品的謬誤，發覺原來不少朋友都有這些誤解，不知道你會否也是其中一位呢？今次同大家分享一下！





謬誤一)「物理防曬」=天然有機？



近年來，越來越多品牌推出物理防曬產品，標榜使用礦物質（例如氧化鋅）成份，字裡行間暗示因為含有這些礦物質，所以產品是天然。

的而且確，物理防曬的主要防曬成份「氧化鋅」可以是全天然來源，但「物理防曬」這四個字其實只表示了相關防曬產品運用了哪一個防曬原理，一件物理防曬產品還含有很多其他成份，例如香料、護膚成份、防腐劑等，真正天然有機的產品必須獲得獨立第三方的有機認證，亦只有獲有機認證的產品，消費者才能確定是真正天然有機，亦即不會含有人造色素、人造香料、有害化學防腐劑或其他有害成份。換句話說，單純稱為「物理防曬」，並不代表產品是天然，它仍然可能含有有害人造化學成份。

謬誤二) 最好的防曬產品是「物理防曬」加「化學防曬」的混合物？



最近有客人來店問我們的防曬產品是否混合「物理防曬」和「化學防曬」，因為她們聽說兩者混合才是最佳的防曬產品，因此四出尋找。



須知道「化學防曬」其實是過往多年來的傳統產品，已有很多研究發現，當中的成份不但會被皮膚吸收，更在血液、尿液和母乳中發現，它們很可能會影響人體健康，干擾賀爾蒙分泌，甚至影響兒童的發育。同時，這些化學成份已確定了對海洋生態的危害，包括令珊瑚白化甚至死亡。

既然化學防曬成份有那麼多問題，為什麼仍有人追捧？其中最大的可能性就是化學防曬提供的清爽感覺，尤其是夏天汗水多，大家更希望避免黏笠、保持清爽。但這個清爽感是有代價的！



化學防曬的問題，不會因為添加了物理防曬而可以解決或抵銷的，因此，「物理防曬」加「化學防曬」一定不可能是最好／更好的防曬產品。



謬誤三) 物理防曬一定是厚重泛白？



不少朋友傾向選用化學防曬，因為物理防曬產品相對地比較黏笠並會泛白，但這個情況到今天已經不再是必然，目前已有科技更好地處理物理防曬的防曬成份「氧化鋅」，研製出全天然的【隱形氧化鋅 Invisible Zinc】，徹底解決了上述那些厚重泛白的煩惱。





在歐洲第一家使用隱形氧化鋅技術的是保加利亞手作有機認證品牌 Wooden Spoon，她們今年三月便推出了Invisible Zinc有機物理防曬乳。隱形氧化鋅的特色是100%天然，不會顯白之餘容易塗抹，防水貼服，不油不膩，適合一家大細包括嬰兒甚至皮膚敏感的人士使用；產品對海洋生態友善，不會危害珊瑚和其他海洋生物！



【Wooden Spoon隱形氧化鋅有機物理防曬乳】更獲英國Soil Association的有機認證，並在意大利、波蘭和保加利亞的獨立認證機構的實驗室中，進行了各項測試，在受控實驗室環境中與志願者進行的體內測試證明，這些含100％天然成份包括隱形氧化鋅 Invisible Zinc 的防曬乳，具有非常高的UVA和UVB防護能力！



另外，他們對20名志願者（其中11名有過敏反應史）進行的皮膚病學測試證明，這些革新的物理防曬乳對皮膚非常溫和，不會造成刺激，不會引起紅腫或任何過敏反應。



今天，既然可以選擇，消費者是否配享用更優質、有效、而安全的產品？

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