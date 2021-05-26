【李嘉誠基金會】長江李嘉誠基金會夥公益金　公眾捐1元、集團捐2元

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長江集團去年夥拍公益金，以1比1比例配對公眾電話捐款「公益金及時抗疫基金」，公眾捐款1元、長江配對捐款1元。長江集團公布，今年會聯同李嘉誠基金會增加配對比例，當市民在本周末的電視籌款節目「萬眾同心公益金」經長江捐款熱線「18282」，公衆致電熱線捐元，長江集團聯同李嘉誠基金會雙倍支持捐2元。
長江集團與公益金合作多年，長江為連續21年公益金三大最高籌款機構之一，在2018年公益金成立50周年時，曾與李嘉誠基金共同捐款1000萬元。
公益金去年2月中成立抗疫基金，至同年8月底首兩輪申請中批核逾9600宗申請，發放近6680萬元，涉及2.43萬名有需要人士。公益金最新開放第三輪申請，受疫情影響而導致失業、減薪及開工不足導致面對經濟困難的各行各業人士，可於6月30日前透過「及時雨基金」27間伙伴機構轄下96間批核中心申請，可留意相關網頁
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編輯：麥德銘