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【李嘉誠基金會】長江李嘉誠基金會夥公益金　公眾捐1元、集團捐2元

Hot Talk 15:50 2021/05/26

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長江集團主席暨李嘉誠基金會副主席李澤鉅與香港公益金會長李業廣共同宣傳「配對」捐款計劃。

長江集團去年夥拍公益金，以1比1比例配對公眾電話捐款「公益金及時抗疫基金」，公眾捐款1元、長江配對捐款1元。長江集團公布，今年會聯同李嘉誠基金會增加配對比例，當市民在本周末的電視籌款節目「萬眾同心公益金」經長江捐款熱線「18282」，公衆致電熱線捐元，長江集團聯同李嘉誠基金會雙倍支持捐2元。

長江集團與公益金合作多年，長江為連續21年公益金三大最高籌款機構之一，在2018年公益金成立50周年時，曾與李嘉誠基金共同捐款1000萬元。

公益金去年2月中成立抗疫基金，至同年8月底首兩輪申請中批核逾9600宗申請，發放近6680萬元，涉及2.43萬名有需要人士。公益金最新開放第三輪申請，受疫情影響而導致失業、減薪及開工不足導致面對經濟困難的各行各業人士，可於6月30日前透過「及時雨基金」27間伙伴機構轄下96間批核中心申請，可留意相關網頁

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編輯：麥德銘

疫情 長實集團（01113） 長和（00001） 李澤鉅 李嘉誠基金會 李嘉誠

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