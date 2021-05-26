【北水基金】北水基金重拾港股興趣 專家拆解南下布局玄機

▲ 港股早前經歷回吐，估值回歸合理水平而吸引北水再湧港。

受惠人民幣急升扯高A股，港股也突破兩萬九千點大關，但成交略嫌不足。內地續有多隻港股公募基金搶推，積極布局港股，專家拆解玄機。內媒指，昨天（25日）首批恒生科技ETF中，易方達、華夏、博時旗下恒生科技ETF率先上市。值得注意的是，公募基金持續積極布局港股，除了備受關注的打頭陣科指ETF，廣發基金及華泰柏瑞南方東英同類基金亦快出台，官媒指業界仍聚焦港股投資機會的新產品。

專家剖析，在公募基金看來，港股估值壓力已明顯消化，港股將受益於愈來愈多的新經濟公司回歸上市，成為投資中國新經濟的橋頭堡，致令公募基金未放緩布局港股的脚步。

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這兩天在A股急升，恒生科技指數也收復8000點關口。科技抱團股集體發力，騰訊（00700）、小米（01810）、以至港交所（00388）等扯升。此外，昨天南向資金淨買入額78.59億港元。

恒指在今年2月走高後，港低股大時代快閃後卻陷低迷多時。即使如此，公募基金對港股的布局脚步並未放缓。除了科指頭炮外，大成及華安旗下恒生科技ETF也排期於明天（27日）上市。

專家指港股核心資產估值 相對合理

其他港股的產品即將排隊發行，如華夏基金於下周二（6月1日）推港股前沿經濟，6月9日輪到廣發滬港深價值成長混合。此外，易方達基金、富國基金、景順長城基金等多家公司都有「港」字頭產品已通過審批等待上架，如易方達基金申報的港股通成長混合型基金，景順長城基金申報的港股通全球競爭力混合型基金，基金一哥天弘基金申批的中證滬港深中國教育主題指數基金等蓄勢待發。專家拆解，港字頭產品重拾投資者興趣，玄機在於港股核心資產估值相對合理。

金鷹基金分析，主要是部分行業如互聯網、教育、電子煙等面臨政策的不確定性，令投資情緒承壓。但當下已對港股並不悲觀，金鹰基金表示，港股調整後估值壓力已消化，以恒生科技為代表的成長股板塊，優質互聯綱龍頭公司估值性價比顯現，股價有超跌反彈的機會。

國泰量化投資事業部總監梁杏表示，現巿況北水涉足港股可能更加均衡，因此前被壓制已久的「舊經濟」板塊或有補漲機會，而超跌的「新經濟」龍頭迎來抄底資金。滙豐（HSBC）旗下滙豐晉信滬港深基金、港股通雙核基金基金經理程彧也表示，內地經濟轉型中，核心資產，即那些具有可持續、相對較高淨資產收益率（ROE）、且在行業中具有一定代表性的公司，最能夠分享經濟轉型的红利。當前港股核心資產的總體估值相對合理，且從核心資產的整體ROE水平來看，相對其他市埸具有吸引力，因此公募基金仍然偏好港股市場。

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廣發基金國際業務部負責人、廣發滬港深價值成長混合擬任基金經理李耀柱認為，港股一些長期增長板塊是對A股市場的重要補充。例如，港股中創新藥行業的優秀上市公司。另外，看好信息視頻化和場景虛擬化，以及主要涉及算法、數據、計算能力和感知系統的智能化，這兩大方向在港股也有很好的標的股。此外，港股運動服飾、博彩、餐飲茶飲等細分行業也值得看好。

程彧認為，决定港股的核心要素始終是企業的業績，日前，對整體前景影響最大的兩要素：1、國際大宗商品漲價；2、互聯網反壟斷調查。一旦大宗商品價格趨穩，以及未來互聯網反壟斷審查的落地，市場有望迎來投資窗口期。在行業方面，主要看好服務消費、消費、計算機、電子、以及金融類股份。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪