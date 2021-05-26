【職場熱話】搭車坐升降機遇同事 港女大呼尷尬　網民反批：細路女思想

上班下班，都難免會碰到同事，如果那位同事是不熟悉的又沒有話題，有時也會感到尷尬。近日在討論區就有網民有類似經歷，事主在日前通勤時，分別在巴士和升降機碰到同部門但不熟悉的同事，令她大感尷尬，更問其他網民認為哪個經歷更慘。事主把經歷分享到討論區，又指自己好怕在公司以外的地方見到同事，因為不知道可以說甚麼。

事主經歷：

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帖文一出，引來網民熱議，不少網民都認為同車是最慘的，因為時間較長，「同升降機沒這慘，雖然是困獸鬥，空間又不大，不過勝在時間短」、「同車的話，可能的話，我會扮有事，通常都是内急，下個站先下車，再等下一班，不過巴士小巴要付兩次車費，有點不值」、「我覺得同車比較慘。因為車程時間長，要找話題，萬一坐要半小時就慘，乘電梯都是一兩分鐘的事，好快就過去。說一下天氣、衣飾、風氣都已經到。」、「同車尷尬好多」、「同車慘，不知說甚麼好」、「那一定是同車。」

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但同時，亦有網民批事主不懂交際，「不如你學一下怎樣與人交際吧，出來工作，『識人好過識字』」、「細路女思想」、「好難避，可以學下聊天技巧」、「別人慘些」、「你有社交恐懼症」、「為何不嘗試跟他變熟？變熟了不就不尷尬！」

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責任編輯：黃苑筠