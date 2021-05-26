【逐步恢復】預計郵輪公海遊最快7月底復航 邱騰華：船員及乘客須完成接種疫苗

本港疫情有所緩和，商務及經濟發展局局長邱騰華指，預計最快7月底容許郵輪公司復辦不停靠香港以外港口的「公海遊」，供香港居民參與；而郵輪公司須嚴格遵守一系列防疫措施，而船員及乘客須完成接種新冠疫苗。

他又指，自去年2月起，郵輪旅遊已暫停逾15個月，隨著近期本港疫情穩定，將容許在嚴謹衞生防疫措施下復辦「公海遊」，可在保障公共衞生和滿足市民消閒旅遊需求之間取得適當平衡。故當局要求從境外來港的船員須遵守本港對入境人士實施的檢疫和檢測要求，所有船員必須在郵輪行程開始前完成接種由衞生當局認可的新冠疫苗，能出示有效醫學證明不適合接種者可獲豁免。來港前未完成接種的非本地船員可在香港免費接種疫苗。

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另外，已完成接種疫苗的船員仍須每隔14天於岸上接受2019冠狀病毒聚合酶連鎖反應核酸檢測並取得陰性結果，因健康理由不適合接種疫苗的船員，除須每七天於岸上接受檢測並取得陰性結果外，也須每三天在船上進行檢測並取得陰性結果。

乘客也必須在郵輪行程開始前完成接種新冠疫苗，能出示醫學證明不適合接種者和16歲以下人士除外。乘客也須出示登船前48小時內接受的核酸檢測陰性結果。此外，乘客須於登船前以「安心出行」流動應用程式掃描郵輪的二維碼，登船後也須遵守郵輪公司執行的社交距離、個案和接觸者追蹤措施。

郵輪公司方面，每艘郵輪的載客量訂為原載客量的50%，並須遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》下對不同相類處所和設施所施加的衞生、社交距離和個案追蹤措施，並制訂航程中的接觸者追蹤機制。

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責任編輯：潘曉豐