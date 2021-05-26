【櫻淘魔法棒@iM網欄】元朗新田信芯園太陽花節 零距離置身花海 仿如置身北海道

▲ 香吉士，向日葵（又名太陽花）

記得去年第一次參觀信芯園是花期尾聲，今次趁著週末好天氣「太陽花節」剛開始，一朝早就去親親大自然兼打卡喇！猶如置身外國睇花海的感覺，媲美北海道的向日葵花海，滿足了不能出外旅行的靚女。

擁有3萬5千呎的向日葵花海，今年因為天氣理想，園主提早於4月17日開放，園內更新添置了多個打卡位，如粉紅色和藍色的風車屋，翱翔星際、春風如意廊、向日葵花廊等等，但當然主角就是向日葵（又名太陽花），我個人最喜歡的就是香吉士 (黃色花瓣啡色花芯)，園主首次引入了兩個新品種~香檳色向日葵「夏日之傲雪」及紅色向日葵「紅日」。

▲ 紅色向日葵「紅日」

▲ 翱翔星際

由於最近天氣大好，我們選擇了5月22日早上9時一早入園，除了人流比較少外，未到中午烈日當空曝曬的時間，但仍要記得搽防曬及帶備帽及太陽眼鏡，或者建議黃昏時間 (6點關門)。

當日現場目測，風車旁向日葵（香吉士）現正盛放，開花率約85%，遊人可以行入每行向日葵中間的小路，讓大家走進花海中零距離落田影相；向日葵（金鑽）開花率約60%，暫時只能在旁邊觀賞不能落田；粉紅風車旁萬壽菊、鼠尾草也開了不少，相反「紅日」只開了寥寥數棵。

▲ 粉紅風車旁萬壽菊

▲ 鼠尾草

向日葵開花全盛期只有10至14日，園主為免期望與實況出現落差，建議遊人密切關注信芯園的Facebook，留意當日的開花情況，掌握最新資訊。這個貼心的資訊跟我們去日本看追櫻資料很相似。

信芯園一年四季都有種植不同的花種，年初就有劍蘭及百合花。4月下旬開始就是「太陽花節」，園主在Facebook 記載了第一枝「紅日」在5月15日開花，其他三款的向日葵將陸續盛開，預計幾幅向日葵田及紅色向日葵於5月底6月初盛開。

付現金入園後，職員會為大家帶上手帶，經過一些田及打卡境點後，再經過小食部及休憩區，向日葵花田就在眼前。這個花海適合情侶、好友及家庭週末的消閒好去處。

元朗信芯園

日期：2021年4月17日起 至另行通知

開放時間: 星期一至日 08:00 – 18:00

除婚攝及商業攝影以外，無須預約

費用: 大小同價，$50/位，即場付現金，戴上手帶 (不限時)，3歲或以下小朋友免費入場。

查詢：fb信芯園農莊 、Ig@shunsumyuen



怎樣去?

園主建議大家善用交通工具。

由元朗港鐵站乘坐（九巴76K、紅色小巴17、綠色小巴75、76石湖圍落車），在「石湖圍」下車後，沿大水坑步行5分鐘，沿途會有寫著「花田」的紙指示方向。

步行入場路線：https://www.facebook.com/watch/?v=641237170095204

由元朗站坐的士直入「小磡村信芯園」，到達小磡村口，會見到「駿昇貨櫃場」，可以指示的士司機靠左沿路直入至信芯園門口，車費約80元。

村內不設泊車位，不時會抄牌，新田郵局一帶有私人停車場，步行時間約10-15分鐘

最接近停車場位置 : https://goo.gl/maps/hr7aVA98Awtv6Cm67

有朋友介紹，如果時間充裕可以泊去新田購物城再行過去，消費滿$100有3小時泊車優惠，但就要行20分鐘左右。

注意事項

為免隨身物品掃爛花朵，落田前須放下背囊在行人路上的黑色膠籃內、收起雨傘；

如太陽花因遊人行為被破壞，必須即時繳付以當日花價

因為影相人多，要耐心等候，遵守秩序；

單車不可進入農場範圍，請停泊於青山公路單車停放處；

如欲帶狗入場(不另收費) 必須拖狗繩，農場一帶鄉村有兇猛惡犬，請自理狗隻安全;

未經批准，農地範圍嚴禁使用三腳架及反光板，以保障其他遊人安全

農場未有向任何旅行社提供門票折扣

婚攝及商業攝影安排，須之前向農場申請並支付相關費用，以WhatsApp或在元朗信芯園facebook專頁進行預約，預約日期要5-10日前提出，而日子只限周一至五，公眾假期例外。周六、日及公眾假期未能安排任何婚攝及商業攝影活動。



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