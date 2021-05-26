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指政府應對疫情增開支 許正宇：目前不宜調整利得稅稅率或級別

理財智慧 16:07 2021/05/26

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疫情重創香港經濟，本港最新財政數字錄得赤字2,325億元。今日有立法會議員質詢提到，會否研究及考慮在未來引入更多稅率級別的累進利得稅制度，財經事務及庫務局局長許正宇以書面回應表示，目前不宜調整利得稅稅率或級別。

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許正宇表示，在當前的經濟環境及疫情的影響下，企業普遍面對相當的財政壓力，而政府則因為應對疫情和紓解民困而增加開支，目前不宜就利得稅稅率或級別作出調整。然而政府會持續審時度勢，以確保稅制能適切回應社會的需要。

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他又強調，簡單和低稅率的利得稅制度是締造香港理想營商環境的主要元素之一。與此同時，利得稅也是政府其中一個重要的收入來源。政府在考慮任何更改制度的建議時，必須全盤審視經濟發展的需要、公共財政狀況、企業的稅務負擔及國際競爭力等各項因素。

 

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責任編輯：陳楚琨

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