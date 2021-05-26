【抗通脹策略】金價突破1900美元　一文看清黃金投資方法

美滙指數回落，在加上聯儲局暫無計劃收水，作為抗通脹工具的黃金本周價格急速上升，現貨金價現報每盎司1,908美元，重回1,900美元以上，創1月以來高位。

在美元走弱與通脹預期下，不少分析認為，黃金升勢仍將持續。約翰霍普金斯大學應用經濟學教授Steve HankeSteve Hanke編制的黃金情緒評分 (Hanke-Confas Gold Sentiment Score) 顯示，目前市場對於黃金的看好程度，是今年第二高。

這一指標透過自動搜集媒體報道的關鍵詞，來衡量黃金市場的情緒，可被視為金價走勢的領先指標。看漲的關鍵詞包括「通脹上升」、「赤字」、「波動」、「超級周期」和「量化寬鬆」等；反之，看跌的關鍵詞主要包括「美元走強」、「通脹回落」等等。

【另類投資】黃金自3月低位反彈12% 分析師指金價仍「相對便宜」【下一頁】

以下是黃金的主要投資方法（見下圖）

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當中以黃金ETF流動性最高，因此亦較受投資者和歡迎，以下是本港有售的3隻黃金ETF（見下圖）。

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编辑：李勝男