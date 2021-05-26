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【ET講股通】孫運喜：留意資金流向 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:21 2021/05/26

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指全日升255點，收報29166點，大市總成交1,643億元。科技股續領漲，騰訊 （00700） 升1.3%至618元，港交所 （00388） 升1.7%至482.8元。炒經濟復甦，地產股上揚，新地 （00016） 升1.7%至119.7元。

外圍方面，美國逆回購規模愈來愈大，反映資金過剩下，銀行將多餘資金交還聯儲局。儲局副主席改口風指，未來幾次議息會議可商討縮減QE規模。

資金追捧人幣資產及科技股

港股反應未算大，主因資金流向對港股以至個別板塊有利。人民幣滙價突破6.4，為接近3年新高，反映資金流入人民幣資產，對港股正面。昨日外資淨買入A股217億元人民幣，為有紀錄以來最勁。

科技股方面，資金流向亦似有利。首先，科技股累積跌幅巨大，吸引資金撈低。其次，內地近日大量發行恒生科指ETF，自然對港股科技股帶來支持。

展望後市，中綫雖有利，惟短綫整固機會較大，一來恒指升近保歷加通道後遇阻，二來近日領升的重磅股如騰訊、港交所，皆受制保歷加通道頂部。

【「ET講股通」問股環節，包括︰越秀地產、明源雲、東風集團、中信國際電訊、招商銀行︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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