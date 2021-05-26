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【美國經濟】大摩CEO：聯儲局將於今年底縮表　料明年初提前加息

環球政經 17:27 2021/05/26

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美國銀行最新基金經理調查指，通脹是當下投資者眼中最大風險。皆因市場擔憂，當通脹水平快速反彈，聯儲局會提前「縮表」（Taper）或加息應對。摩根士丹利行政總裁James Gorman本周二（26日）預計，聯儲局將於今年底縮減買債規模，並於明年初加息，早於該行經濟學家的預期。

Gorman周二（26日）參加東京綫上會議時指，他個人認為聯儲局更有可能在明年初加息，而非目前聲稱的2023年。他指聯儲局依然保持謹慎，不認為會有長期通脹壓力，「但通脹跡象確實正在上升」。

【資產泡沫】諾貝爾經濟學獎得主席勒警告：美國股樓、加密貨幣市場泡沫【下一頁

不過該行經濟學家Ellen Zentner等人則認為，聯儲局將於明年4月開始放緩資產購買計劃，直到2023年第三季度才會加息。

早前Gorman與大摩經濟學家團隊，亦曾關於聯儲局加息時間出現分歧。2015年初，Gorman預測聯儲局會於年內加息，但以Zentner為首的經濟師團隊認為聯儲局2016年才會加息。而最終結果證明是Gorman正確，聯儲局於當年12月宣布加息0.25厘。

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编辑：李勝男

經濟 縮表 美國聯儲局 通脹

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