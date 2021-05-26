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【異動股】比亞迪電子傳進軍電子煙曾飈逾兩成　思摩爾尾市插兩成、霧芯盤前接力跌一成

當炒股 16:11 2021/05/26

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【異動股】比亞迪電子曾飈逾兩成　高見55元

比亞迪電子 （00285） 8連升，比亞迪電子於周三尾市也颷升，最多升近23%，高見55元，收市升幅收窄至11.7%，收報50元，成交額22.8億元。內地傳媒指，比亞迪電子的電子煙業務已經完成專利佈局，產線進入試生產，預計6月可能進入大規模量產。對此比亞迪電子回應稱不予置評。

另一邊廂，電子煙設備供應商思摩爾國際 （06969） 尾市跌幅擴大至近兩成，收市跌17%，報51.15元，成交大增至37億元。此前國家衛健委和世衛發表《中國吸煙危害健康報告》，稱有充分證據表明電子煙不安全。

在美國掛牌的電子煙中概股（美：RLX）盤前大跌11%，報9.8美元。

另外，比亞迪 （01211） 升2.3%，報175.4元，成交額13億元。

招商證券此前發表報告指，雖然去年第二季口罩業務貢獻較高盈利基數，但今年第二季主營業務亮點多，有望延續高增勢，全年營收望突破千億規模。該行指，蘋果和新型智能產品尤其是電子霧化產品將成為21 年乃至未來業績的重要看點。

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【電子煙監管】北京控煙協會反對電子煙新規　中煙香港跌3%、思摩爾微跌霧芯盤前彈升（第二版）

港股 比亞迪股份（01211） 異動股 比亞迪電子（00285）

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