【大行報告】海底撈升逾5%　大摩調升評級至「增持」　惟降目標價至55元

▲ 海底撈獲大摩調升評級至「增持」，惟降目標價至55元。

海底撈 （06862） 造好，股價升逾5%，現報48.2元，成交額7.6億元。券商摩根士丹利表示，將海底撈目標價由56元下調至55元，但評級由「與大市同步」調升至「增持」，指出不計短期憂慮，公司月度業務復甦、消費者信心及投資機會具有吸引力，預計2025年門店數目可增至3273間。

有分析師指海底撈復甦遜預期，反看好另一股增長空間，看【下一頁】

大摩表示，中國餐飲市場增長、高端化及行業整合將提供投資機會，會關注於單位增長潛力和整合機會。該行預期，中國餐飲市場的銷售將於2022年達至5.4萬億元人民幣，主因可支配收入增加，以及出外用膳比率提升，現時內地為22%，較亞洲平均的30%為低。該行又預期，行業將會恢復穩健的增長，領先的參與者將加快獲得更多市場份額，形成具吸引力的投資機會。

大摩又認為，火鍋行業仍處於上行周期，但同樣亦比較碎片化，故還有充足空間作市場整合，該行預期海底撈的市佔率可由今年的6%，於2025年上升至13%。而且，海底撈的門店位置亦平均分佈於不同級別的城市，反映其在低綫城市的滲透能力以及擴大市場份額的能力。

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編輯：袁諾曦