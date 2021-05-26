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【大行報告】中信証券料美團首季核心業務延續強勁表現　維持看好觀點予「買入」評級

股樓投資 15:36 2021/05/26

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中信証券發表報告表示，預測美團(03690)今年首季核心指標，外賣日均訂單量按年增長112%、變現率14.4%，相關業務經調整營運毛利率為4.5%，按年上升5.2個百分點；料美團首季到店、酒旅業務收入按年增長104%、相關業務經調整毛利率為38%，按年上升16個百分點；該行預計美團今年首季新業務經調整營運虧損為85.9億元人民幣，按季虧損加大主因社區團購業務投入期虧損隨單量規模提升而擴大。

該行估預計美團今年首季總體經調整營運虧損56.3億元人民幣，預計公司財報呈現核心業務延續強勁表現。該行亦認為內地反壟斷審查、社保推進等問題對集團影響可控，維持看好觀點及「買入」評級，目標價414.4元。

大行對美團評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

美團－W（03690） 港股

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