【樓市現象】投資者實力有幾強? 睇樓一次1小時內拍板入市 870萬買維景灣畔2房收租

樓市繼續旺場，買家怕未來樓價更高，加快入市，而長綫投資者遇上減價盤，入市步伐更為爽快。日前將軍澳維景灣畔錄得一宗長線投資客入市個案，睇樓1次即於一小時內拍板入市。

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香港置業市務經理(銷售)莊家豪表示，該行剛促成一宗維景灣畔買賣成交，外區客睇樓僅1小時即以約870萬元入市2房戶，實用呎價約16,860元，屬市價成交。

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售出單位為維景灣畔3座高層H室，向西北望開揚山景及少海景，2房間隔，實用面積約516平方呎。莊家豪稱，單位以890萬元放盤2個月後獲外區客接洽，議價後減價20萬元，以約870萬元成交，實用呎價約16,860元。據了解，買家為長線投資客，心儀物業景觀優美，睇樓1次即於一小時內拍板入市。

資料顯示，原業主於2007年12月以約275萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約595萬元，物業升值近2.2倍。

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記者：陳詠妍