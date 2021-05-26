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【樓市現象】投資者實力有幾強? 睇樓一次1小時內拍板入市 870萬買維景灣畔2房收租

股樓投資 15:49 2021/05/26

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樓市繼續旺場，買家怕未來樓價更高，加快入市，而長綫投資者遇上減價盤，入市步伐更為爽快。日前將軍澳維景灣畔錄得一宗長線投資客入市個案，睇樓1次即於一小時內拍板入市。

【職場熱話】現職中型公司月薪1.5萬 VS 跳糟大公司一年合約2.2萬 網民：大公司+人工高完勝，詳見【下一頁

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香港置業市務經理(銷售)莊家豪表示，該行剛促成一宗維景灣畔買賣成交，外區客睇樓僅1小時即以約870萬元入市2房戶，實用呎價約16,860元，屬市價成交。

【樓市現象】屯門入伙38年高齡居屋 罕有三房海景單位近千萬沽 創屋苑新高價，詳見【下一頁

售出單位為維景灣畔3座高層H室，向西北望開揚山景及少海景，2房間隔，實用面積約516平方呎。莊家豪稱，單位以890萬元放盤2個月後獲外區客接洽，議價後減價20萬元，以約870萬元成交，實用呎價約16,860元。據了解，買家為長線投資客，心儀物業景觀優美，睇樓1次即於一小時內拍板入市。

資料顯示，原業主於2007年12月以約275萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約595萬元，物業升值近2.2倍。

【樓市現象】公屋家庭用綠表資格 452萬元購裕東苑3房 成功晉身業主，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

成交 放盤 維景灣畔 將軍澳

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