華潤維麟投資企業—瑞典燕麥奶公司Oatly 登陸納斯達克 市值突破百億美元

華潤集團欣然宣布，華潤維麟健康投資有限公司（下簡稱「華潤維麟」）投資的瑞典燕麥奶品牌Oatly於北京時間5月20日晚間正式以「OTLY」為證券代碼在納斯達克掛牌上市，發行定價為每股ADS 17美元。截至5月24日收市，Oatly公司股價上漲21.9%，收市價為每股ADS 20.73美元,市值達到122.75億美元。

2016年底，華潤維麟入股Oatly成為控股股東。當時Oatly處於國際化發展初期，產品主要覆蓋瑞典及北歐數個國家。此後，Oatly快速擴張到歐洲其他地區，並從2017年開始拓展北美、亞洲和中國市場，覆蓋全球20多個國家和地區。在本次 IPO 過程中，Oatly Group引入 Baillie Gifford 作為基石投資人，華潤維麟依然仍是上市公司第一大股東。

華潤維麟成立於2016年，由華潤集團與百威英博家族基金管理公司Verlinvest S.A.（維麟）以各50%的出資比例合資成立。合資雙方在大消費領域具有領先的投資和運營經驗，實現了優勢互補、互利共贏。華潤集團憑藉對中國本土市場深刻的洞察及廣泛的渠道和分銷能力幫助Oatly迅速打入中國市場。作為Oatly的重要股東之一，華潤在戰略制定、高管招聘、營銷和渠道網絡嫁接多方面為Oatly提供有力支持。目前，Oatly燕麥奶的銷售網絡已覆蓋中國近1萬家精品及連鎖咖啡店、主流茶飲店和主要電商渠道。

華潤集團助理總經理兼華潤維麟董事陳鷹先生衷心祝賀Oatly順利上市，他表示：「華潤維麟將繼續作為主要股東和堅實後盾為Oatly提供幫助，支持並見證Oatly及植物基蛋白行業的未來發展。同時，華潤集團也將借鑒Oatly的成功投資經驗，將更多優質的國際健康消費品帶給中國消費者。」

面對快速增長的中國及亞洲市場需求，Oatly位於新加坡的首個亞洲生產基地即將落成投產。此外， Oatly位於安徽馬鞍山的生產基地預計2021年底竣工，其他中國基地的選址及規劃工作也在全力推動中。

Oatly亞洲區總裁張春表示：「我們在亞洲建立生產基地，以滿足當區消費者需求。Oatly正在向全世界推廣可持續發展，而亞洲毫無疑問是推動這一進程的重要組成部分。我們在亞洲建立了新的生產基地，從而鼓勵區內更多人轉向對環境友好的、以植物為基礎的飲食方式。」

Oatly是全球第一家也是最大的燕麥奶公司。在過去的25年裡，公司一直專注於燕麥研究, 公司堅定地認為燕麥是具有全球潛力的，天然、健康、環保的作物。持之以恆的研究獲得了回報，公司目前研究出了各種基於燕麥的牛奶替代品，包括燕麥奶、冰激凌、酸奶、烹飪奶油、麵包醬等。Oatly總部位於瑞典馬爾默，產品暢銷歐洲、美國和亞洲20多個國家和地區。

▲ Oatly是全球第一家也是最大的燕麥奶公司，公司一直專注於燕麥研究, 目前研究出了各種基於燕麥的牛奶替代品，包括燕麥奶、雪糕、酸奶、烹飪奶油及麵包醬等。

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