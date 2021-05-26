▲ WhatsApp據報控告印度政府 阻止追蹤加密資訊新規

路透引述消息報道，Facebook （美：FB）旗下WhatsApp已在印度提起訴訟，以阻止印度政府實施追蹤用戶加密資訊的新規定。據悉，WhatsApp已於周二晚向新德里高等法院提訴訟，公司認為新規違反了印度法律，因為追蹤個人的資訊會侵犯他們的基本私隱權。

新規授予印度政府廣泛的權力，可以刪除損及國家安全、公共秩序及「禮儀或道德」的內容，並要求WhatsApp等通訊平台能夠追蹤到內容的創建者。法律規定，如果科技公司未能及時遵守政府的要求，公司在印度的員工將被追究刑事責任。新規已過了90天的寬限期。

WhatsApp稱，遵守可追蹤要求就得破除用於保護用戶之間通信的加密，並「嚴重損害」他們的私隱。從技術層面而言，跟蹤和存儲此類記錄相當低效，並可能導致無辜者被執法部門調查。政府「如果要求可追蹤，實際上就是實施一種新形式的大規模監控」。

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編輯：吳敏芳