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【機迷熱話】Switch手掣變身「防盜警報器」　現已於任天堂官網上架

科技 15:11 2021/05/26

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近日再有開發商推出Spy Alarm防盜裝置程式，利用Joy Con手掣內置的紅外線鏡頭作警報，當發現有不法分子闖入家中或房間，就會發出警示。

任天堂遊戲主機Switch一直深受機迷歡迎，不但可玩遊戲，更可當作健身產品。而近日Switch手掣「Joy Con」的功能愈出愈多，除了可以利用Switch Joy con手掣當作遙控器去控制Android手機拍攝，近日再有開發商推出Spy Alarm防盜裝置程式，利用Joy Con手掣內置的紅外線鏡頭作警報，當發現有不法分子闖入家中或房間，就會發出警示。

【機迷熱話】玩遊戲學編程　Switch新作可自製遊戲

【機迷熱話】任天堂Switch Lite再推新顏色　5月7日發售

據Nintendo Life報道指出，外國開發商Sabec近日推出一款名為「Spy Alarm」應用程式。只要將Joy Con手掣放置在平面上，變可利用手掣內置的紅外線攝影機、LED及感應器，偵測在約1米範圍的警戒線區域內，一旦偵測到有異常狀況即有人闖入時，Joy Con就會被截斷隱形紅外線，程式就會出警報並記錄闖入的日期時間。不過值得一提的是，該警報只會在Switch上發出聲響，並不會透過訊息或其他方式通知用戶。

據了解，該程式目前已在任天堂官網上架，售價9.99美元（約78港元），預計將於明（27日）在eShop線上商店開放下載。

【機迷熱話】任天堂Switch推出12.0.0更新版本　修復遊戲雲端備份功能漏洞

責任編輯：曾曉汶

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