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【天文現象】錯過今晚便需等12年！一文看清觀賞「超級血月」最佳策略（附最新賞月時間及地點）

環球政經 15:41 2021/05/26

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相隔21年再度出現，本港今晩（26日）將同步出現「超級月亮」及月全食 ，香港太空館亦列出最佳賞月時間及地點，供市民參考，以免錯過罕見的天象，否則各位便要等待12年時間後，才可再次觀賞。

太空館建議市民可前往朝向東南方向的地方如屯門海濱、大埔海濱、黃埔海濱或石澳等地賞月；據天文台的資料顯示，今晩7時屯門、大埔、香港天文台及黃竹坑一帶均天色明朗，同時天文台亦預測，今晩驟雨機會相對較低，故賞月機會大大提高。

若市民錯過今次月全食和「超級月亮」同時出現情況，便要等到2033年10月7日才可見到。

賞月時間表：

  月全食
2021年5月26日
何時觀賞？ 18:56 月出
19:11 食既
19:19 食甚
19:26 生光
20:52 復圓
21:50 半影食終
哪裏觀賞？ 東至東南方視野廣闊可看見地平線的地方

 

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責任編輯：潘曉豐

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