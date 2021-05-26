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【樓市熱話】公屋邨名完勝私樓 內有乾坤 各有詩意 網民：係香港最美麗的風景

理財智慧 17:51 2021/05/26

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住公屋的人被視為人生贏家，但亦有中上人士覺得公屋不好的其中一個原因是公屋名字不好聽。不同於公屋，發展商為了吸引買家，會特意把名字改得十分高大上，例如「帝峯」、「海之戀」等。近日有網民於網上討論區發文，指某些公屋的名字是十分漂亮的。

網民覺得有什麼公屋的名字好聽：

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除了樓主所述的公屋名稱，網民還覺得彩虹邨的名字也十分漂亮。原來彩虹邨每幢大廈外牆都有不同的顏色和以該顏色命名的樓名，如綠晶樓、紅萼樓和白雪樓等。而因彩雲邨就因地理位置處於彩虹邨之上而命名。

房委會列四個工廈為房屋發展用途 預料2031年供4,200個單位【下一頁

除了有詩意的名字外，公屋名亦有紀念價值。例如家維邨是為了紀念香港房屋協會創辦人張有權先生，家維是其筆名。沙田乙明邨是為了紀念房協義務司庫會計師陳乙明先生。

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責任編輯：張瑋婷

房協 香港 海之戀 沙田 家維邨 網上討論區 彩虹邨 公屋 彩虹 發展商

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