【小米股價】小米盧偉冰：全球缺芯影響持續至少一年　3類芯片最缺

▲ 小米盧偉冰：全球缺芯影響持續至少一年 3類芯片最缺

小米集團 （01810） 中國區總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰表示，全球缺芯影響持續至少一年，目前智能手機最缺的是處理器芯片、屏幕驅動芯片和電源管理芯片這三類芯片。盧偉冰認為，「缺芯」問題是行業照妖鏡，也是試金石，Redmi不會像友商那樣高端漲價、中端降配，Redmi依舊會堅持極致性價比。

券商料小米首季經調整盈利增逾7成，看【下一頁】

Redmi周三（26日）召開「Note10旗艦芯小金剛發布會」，盧偉冰於發布會上指，缺芯已經是一個大眾話題，如今全球對於芯片的需求非常大，而且手機還趕上了4G到5G的換代。此外，智能汽車爆發式增長也讓芯片供不應求。

同時，他提到，疫情的緣故，行業又造成了誤判。當疫情導致人們對產品需求大增， 再增加產能就已經來不及了，加上「黑天鵝」事件頻發，也導致芯片產能不足。

美法院正式撤銷美國投資者購買或持有小米證券全部限制，看【下一頁】

盧偉冰又稱，很多消費者認為手機只有一顆處理器芯片，其實一部手機會有100多顆芯片，比如一部Note10 Pro就需要114个芯片。他指，面对缺芯，小米的策略是，友商向左，小米向右。目前Note全球銷量已經超過2億個，將採用天璣1100旗艦處理器。

▲ 小米集團中國區總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰於「Note10旗艦芯小金剛發布會」上談及芯片短缺問題。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【小米股價】小米首次大規模校園招聘5000人 雷軍：期待小米出現30歲高管

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦