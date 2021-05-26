【營商策略】Sony 3年內斥2萬億日圓　推動遊戲及娛樂服務用戶增長

遊戲及娛樂產業發展日益增長。日本索尼集團（Sony Group）今日宣布，公司將在未來3年內斥資2萬億日圓（約1424億元）進行戰略投資，包括推動增加其遊戲、娛樂服務的用戶。

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索尼在一份聲明中表示，將加快對移動及線上服務的投資，目標是將與索尼服務有直接連繫的消費者數量，從1.6億增加到10億。而在簡化消費電子業務的過程中，索尼將投放更多資源發展電影、遊戲、和其他通過PlayStation遊戲機等平台銷售的內容。

《路透社》報道指出，市場對去年索尼11月份推出的PlayStation 5需求強勁，自今年4月1日起的本財年，索尼更是計劃發售1,480萬台PlayStation 5遊戲機。然而，全球芯片仍然短缺，意味著索尼難以滿足市場對遊戲機的需求，故該企希望藉是次新策略，促進線上遊戲下載和訂閱服務註冊。

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責任編輯：蘇穎琪