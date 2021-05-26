【加密貨幣】比特幣挖礦真的會破壞環境？Coinbase澄清5大誤解

Tesla創辦力馬斯克（Elon Musk）早前質疑比特幣挖礦並不環保，令加密貨幣的出現能否節省能源再度引起討論。全球首家美國上市的加密貨幣交易所Coinbase周三（26日）便撰文澄清有關比特幣對潛在環境影響的誤解。

誤解一：比特幣是導致氣候變化的重要因素

Coinbase指根據目前的研究表明，盡管比特幣的能源消耗量很大，但這並不能自動等同於它是氣候變化的重要推動力。早前有報道指，在中國挖礦比特幣所造成的碳排放可能會使全球變暖失控。

但Coinbase指這些報告存在嚴重缺陷，因當中是以中國整體使用的混合燃料計算，而非礦工實際使用的能源。 但現實是為了降低成本，礦工一般會尋找最便宜的能源，通常這些都是過剩的電力或可持續能源。

再者，全球逾半的比特幣礦工都位於四川，當地過剩的水力發電已可支撐95%挖礦所需的能源，更重要是，劍橋的研究已表明，「目前，比特幣對環境的影響仍處於微不足道的境地。」



誤解二：比特幣破壞環境



礦工放大利潤的最佳方法就是尋找供應過剩的地方，但可再生能源往往供應過剩；同樣地，當天然氣生產商在燃燒燃料的過程亦會危害環境，而比特幣可以將這種多餘的能量轉化為價值，而凈排放量不會增加。實際上，目前已有電力公司直接參與加密貨幣挖礦，以從過剩的供應中獲取價值。

誤解三：比特幣效率比傳統金融系統低

Coinbase指，市場上經常出現將比特幣挖礦的能源成本與交易成本混為一談的說法，如「每天有 10 億筆信用卡交易，而比特幣處理這 1 天的交易就需要用掉世界總電量的 14 倍。」但比特幣能源消耗主要來自區塊鏈上的挖礦區塊，而不是交易本身，因此當新的比特幣發行量不斷減少，當中所需的能源便會減少。

誤解四：比特幣消耗「太多」能源

最近有報道指比特幣挖礦所消耗的能源等同挪威一年的用電量，但有關說法沒有考慮到挪威國內生產總值（GDP）為 4000 億美元，而比特幣的市值卻高達1萬億美元，兩者根本難以比較。

實際上，美國每年家用電器因待命狀態而浪費的能源，已足夠為比特幣挖礦提供 1.5 年的動力，而且比特幣的能源消耗量只是採金業的一半，更只有全球銀行分行及自動提款機的能源消耗量五分之一。

【加密貨幣】匯控祈耀年指加密貨幣波動性太高 「不計劃提供相關投資」



誤解五：加密貨幣領域無法解決環境影響



作為最大的加密貨幣，比特幣被視為加密領域的代名詞，但卻忽略第二大加密貨幣以太坊當前正在進行的升級。 以太坊 2.0 升級旨在令其經濟活動變得更「綠色」，更便宜和更快。同樣，像Cardano 這樣的較新的加密貨幣是從下而上設計的，並著眼於可持續性。

在挖礦方面，該領域的主要利益相關者正在以各種方式鼓勵能源的可持續能源，包括今年初推出的《加密氣候協議》，旨在通過以下方式到 2025 年實現 100％以可持續能源挖礦。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機