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【營銷智慧@iM網欄】學懂四大線上銷售渠道 中小企數碼化前必須知

名人薈萃 14:54 2021/05/26

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說起企業數碼化，很多人都會認為最基本要先為公司設置一個網站。如果你以為我也會提出同樣建議，你便大錯特錯。中小企不論是人手、財力也不及大企業，所以每作出一個決定，都要先考慮其背後目的，然後再想你所作的決定能否達到該目的；而中小企數碼化的最大目的正是增加銷售額，故商家不應想著要建立一個網站，而是建立一個能促進銷售的平台。當然，如果架設傳統官方網站能為你帶來生意，這也是一個好的平台，但一個能促進銷售的平台絕不只限於傳統網頁。

【營銷智慧@iM網欄】掌握網上潛在受眾 推廣成效事半功倍

商家應按行業、銷售服務／商品性質來決定合適的促銷平台，一般可按你的目的分為四大類：售賣多種商品、只售單一商品（大多數是服務）、只需登記客戶資料、只需回覆顧客查詢。

售賣多種商品

對於售賣多種商品的商家而言，它們往往需要一個具分類、支付功能的網店。很多小商戶都會選擇利用社交平台的網店功能充作線上的銷售平台，一來成本低、二來操作簡單。然而這些社交平台網店往往有不少局限，最後反會令你的數碼化計劃弄巧成拙。而隨著科技進步，坊間已有不少第三方網店平台，能讓商家能以低成本（每月200至300元），兼且在不用懂得編程的情況下建立屬於自己的網店。

單一商品或服務

如果只售一至兩種商品或服務小商戶，很多時都不需要花時間開設網店，它們更需要一個銷售頁面。或許你會很好奇，銷售頁面究竟和官方網站有何不同？兩者分別就大，銷售頁面一般都是「一頁起，兩頁止」，盡量讓瀏覽者由網頂看到頁底後，便會花錢消費，與傳統網頁分多個欄目只為介紹公司、服務不同。

登記個人資料

部份行業不能在網上售賣產品，也沒有即時的服務能夠出售，它們往往需要將整個銷售過往由線上轉化成實體消費，很多時它們希望經線上取得對方個人資料，以作進一步的推銷。我曾為客戶作AB測試，發現利用社交平台提供的登記功能來取得潛在客戶的個人資料，比建立一個單頁式的頁面來取得對方資料更見成效，在成本較低同時，所獲得的個人資料量也較多。

對於有意推出新商品的客戶而言，亦可利用社交平台的登記功能來先「試水溫」，當大量客戶對新商品、服務有興趣時，便可再另設銷售頁面促銷。

回覆顧客查詢

較少商家的目的只為解答顧客疑難，通常需要回覆顧客查詢的商戶也同時需要前文討論的三類功能。但單就回覆顧客查詢而言，商家其實也不用特地建立一個網頁，反之可利用坊間社交平台的自動回覆機械人來回覆客人，該功能也不要求商家懂得編程。

總而言之，商家在選擇適合自己的促銷平台時，首要考慮的並非為方便自己，而是以客為先，盡量令潛在客戶在不需要太多步驟下完成銷售、留下個人資料。至於傳統的官方網站並非全然沒有作用，但我認為應留待最後才做，中小企的首要目的當然是以最有效率的方法增加銷售額！

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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