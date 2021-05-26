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【京東 9618】京東指「618」購物節將投入逾5億元資源 預計吸引超過2.5億人次進店體驗

股樓投資 14:38 2021/05/26

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京東集團（09618）一年一度的「618」購物節已於周一（24日）開始持續至6月20日。京東今日（26日）宣布，向綫下門店發起「實」惠百萬店計劃，京東會於「618」期間，聯動超過300萬家綫下門店，並通過專項資源投入，推動門店激活商業潛能、優化服務質量及開拓銷售機會，推動門店消費，實現有質量的增長。公司指，料該項計劃將吸引超過2.5億人次消費者到店體驗消費。

京東公告指，是次計劃投入將價值超過5億元，幫助商場和超市、餐飲店、鮮花店、汽修門店、寵物門店、運動合作門店、電影院及主題樂園等行業接入京東的綫下業態，吸引用戶到店體驗，並將通過直播探店、產業帶直播等形式，將綫上消費者帶到綫下門店。

京東「618」購物節為京東集團創立的一年一度促銷活動，而今年更是京東創立18周年的「618」購物節，因此今年的預售活動亦較往年提前一周。

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記者：郭秀慧

京東集團—SW（09618） 經濟 京東（美：JD） 銷售

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