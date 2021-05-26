【筍工推介】商經局招電影發展人才 月薪最高逾4萬元 入職要符合咩條件

商務及經濟發展局就電影發展方面又有人才招募了，最新空缺為助理經理(電影發展)，以合約形式聘請，為期15至18個月，月薪30,235元至42,545元，起薪點則視乎有關資歷及經驗而定。雖然該職位只要求中學學歷，不過入職條件就有特別要求，詳情可瀏覽以下圖片。申請截止日期為6月8日，自問合條件又有興趣的人士可經互聯網或郵寄遞交申請。

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入職條件:

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職責:

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【政府工略】民政事務局請經理 月薪5.8萬 究竟有咩要做【下一頁】

申請手續：

申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。



填妥的申請表格連同工作證明副本(適用於所有申請人)及修業成績單副本或其他學歷證明文件副本(適用於持有由本港以外學府頒授的學歷的申請人)，必須於截止申請日期或之前送達下述聯絡地址。請在信封面註明所申請職位的名稱。以傳真或電郵方式遞交的申請將不獲接納。



此外，申請人也可通過公務員事務局網站遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關證書副本(如適用)及工作證明副本，郵寄到下述聯絡地址或電郵至ccibper@cedb.gov.hk。請於證明文件的副本上／電郵內註明網上申請編號。



逾期遞交的申請或資料不完整或不清楚的申請，將不獲受理。申請人如獲甄選參加面試，通常會在截止申請日期後6至8個星期內接獲通知。申請人如沒有獲邀參加面試，則視作落選論。

聯絡地址:香港添馬添美道2號政府總部西翼21樓商務及經濟發展局通訊及創意產業科人事部。

查詢電話:3655 5545

截止申請日期(日/月/年) :08/06/2021 23:59:00

部門網址:http://www.cedb.gov.hk/ccib

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責任編輯：陳楚琨