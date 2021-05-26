【長汽 2333】長汽擬採納股票激勵計劃 兩大行指消息正面 股價一度升近一成

長城汽車（02333）公布，董事會建議採納2021年A股限制性股票激勵計劃，擬向激勵對象授予4,318.4萬股限制性股票，激勵計劃有待公司股東大會以及類別股東大會審議批准後方能生效。兩間大行隨即發表報告唱好，指該計劃影響正面，帶動股價重越50天綫，最高見22.7元，一度升近一成，大幅跑贏同業，暫仍升5.6%，最新報21.8元。

長汽公告指，上述4,318.4萬股限制性股票佔本激勵計劃草案公告時公司股份總數0.469%，其中首次授予3,454.7萬股，佔激勵計劃擬授出限制性股票總數的80%，佔本激勵計劃草案公告時公司股份總數的0.376%。另外預留863.7萬股，佔激勵計劃擬授出限制性股票總數的20%，佔激勵計劃草案公告時公司股份總數的0.094%。

大行予長城汽車投資評級及目標價﹕

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大行中，瑞信予長汽目標價最牛。該行指，要授出受限制股份長汽需要達到一定的規模及淨利目標，特別是需要在2021至2023年分別售出逾149萬、190萬及280萬台汽車，而淨利亦需逾68億、82億及115億元人民幣。該行認爲，是次股份激勵計劃屬正面消息，主要因為可鼓勵參與者積極作出有利公司的決定，包括是管控成本、改善經營效率等，並留意到是次激勵計劃中，對2022/23年銷量規模的要求高於市場預期，而2021年銷量大致符合預期。該行認為，公司盈利目標過於保守，維持對其「跑贏大市」評級，目標價40元。

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記者：郭秀慧