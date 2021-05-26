【印度疫情】無視防疫辦喪禮葬神馬 全村被封鎖（有片）

印度新冠疫情漸見緩和，確診人數開始下降。然而，印度民眾的防疫意識仍然不佳，南部一個村落竟然出現數百人聚集參與喪禮，送別宗教神聖馬匹。最終，當地政府宣布封鎖村落，防止爆發疫情。

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南部卡纳塔卡邦（Karnataka）的一個宗教組織於周日（23日），在村落舉行喪禮，告別一頭聲稱十分靈性的馬匹。從現場圖片可見，喪禮人頭湧湧，多數人並無佩戴口罩，亦無保持社交距離。

現場片段

據悉，當地居民把馬匹視為對抗新冠肺炎的守護神，去年第一波印度疫情時，村民曾放任它在村內行走，並聲稱村內沒有一宗與新冠肺炎有關的死亡案例。因此，村民在第二波疫情時，在馬匹喪生前3天，村民亦曾讓它在村落中自由活動，並相信此舉有助阻擋病毒傳播，拯救性命。

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事件公開後惹來眾怒及批評，當地政府隨即宣布封村，要求居民隔離14日，監察健康狀況。當地政府指民眾出席喪禮，是希望好好送別神馬，以及安撫神明。警方目前正調查事件，並尋找需要負責的人士。

卡纳塔卡邦衛生部官員已勒令，村落中參加喪禮的最少450人需要檢測新冠病毒，惟至今僅得25人完成。幸好，當中並無發現確診個案。

責任編輯：吳漢培