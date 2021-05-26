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【小米 1810】小米兩大喜訊 中信料估值壓制有望解除

股樓投資 14:26 2021/05/26

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繼昨日國際指數公司富時羅素宣布，將小米集團（01810）重新納入富時全球股票指數系列（FTSE GEIS）及相關市值加權指數後，小米今日正式發公告指，於美東時間周二（25日），美國哥倫比亞特區地方法院頒發了最終判決，解除了美國國防部對於小米「中國軍方公司」的認定，正式撤銷美國投資者購買或持有小米證券的全部限制。

公司指，感謝全球用戶、合作夥伴、員工及股東對小米的信任和支持，並重申小米是一家開放、 透明、股票公開交易及經營管理獨立的公司。

大行對小米集團投資評級及目標價﹕

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中信證券發表研究報告指，就富時羅素指數公司近日宣布將小米重新納入富時全球指數系列，判斷此次公司重回富時全球指數，有望帶動相關被動資金以及部分觀望資金流入，股價有望重回基本面預期。該行指，基於公司手機出貨量快速提升、高端化持續取得突破以及今年以來的庫存缺貨環境，料公司今年首季毛利率較去年第四季將進一步提升，今年首季以至全年盈利彈性或超預期。

展望全年，該行預計公司智能手機出貨量有望接近2億台，IoT業務增速回升，用戶數的累積效應也將幫助互聯網業務增速逐季提升。該行指，將持續看好小米的「手機×AIoT」的長期戰略，結合未來兩年預期複合增速達33%，給予公司明年綜合市盈率爲32倍，並維持小米集團「買入」評級，目標價36元。

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記者：郭秀慧

小米集團－W（01810） 經濟 股票 美國國防部 買入 目標價 市盈率 指數 智能手機 小米

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