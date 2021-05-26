【新生代員工】千禧一代更獨立具勇氣　更注重社會議題　科大hackUST激發學生潛能 　助企業覓人才

▲ 德勤中國人力資源總監蘇淑玲表示，特別是千禧一代員工，他們具勇氣，著重自己的感覺與想法，他們深信只要有信念，就能做到。（受訪者提供圖片）

近年人力資源市場湧現新血，但新一代年輕人給人感覺卻好壞參半。德勤中國人力資源總監蘇淑玲表示，留意到新一代員工擁有不凡能力，但亦非常難駕馭，幫助他們做工作生涯規劃，是最困難不過的事。「特別是千禧一代員工，他們具勇氣，著重自己的感覺與想法，他們深信只要有信念，就能做到。」

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每年香港科技大學（HKUST）均會舉辦黑客松程式比賽（hackUST），今年因疫情關係，活動移師網上。香港科技大學創業中心署理主任兼主管（創業項目）蕭觀明表示，經過多年黑客松程式比賽，留意到年輕一代都有自己一套想法，且興趣廣泛。「學生大多擁有創業精神，並希望憑著個人信念及興趣，做到更多突破。」他指出，院校必須舉辦相關活動，帶出同學潛力，同時讓其他公司從中發掘人才。

▲ 香港科技大學創業中心署理主任兼主管（創業項目）蕭觀明表示，年輕一代都有自己一套想法，大多擁有創業精神，並希望憑著個人信念及興趣，做到更多突破。（李彥煒攝）

為同學未來工作奠定基礎

提供專業服務的四大國際會計師事務所之一的德勤，已協辦該活動多年，德勤透過活動亦能從中發掘人才。據了解，今屆勝出的冠軍團隊成員，能獲得帶薪的三個月暑期實習機會，到德勤數字解決方案（Deloitte Digital）部門工作。

▲ 德勤管理諮詢數字化客戶業務線亞太主管合夥人黃文標相信，比賽能為他們未來進入社會，與公司不同部門溝通，並幫助客戶解決困難定立方案奠定基礎。（李彥煒攝

德勤管理諮詢數字化客戶業務線亞太主管合夥人黃文標表示，比賽中見到同學們的創意，發揮科技技術的能力，並且展現他們的商業思維以及解難能力。「同學們在比賽中要做商業匯報，與不同組員溝通，必須talk得，sell得，相信比賽能為他們未來進入社會，與公司不同部門溝通，並幫助客戶解決困難，定立方案奠定基礎。」

關注平等女性權益

今年的冠軍隊伍Team NAAAA及另一隊伍Geek Overflow，均與女性權益議題有關，而比賽亦設有Deloitte Women Hacker Recognition Award獎項，冠軍隊伍隊員Anushka Purohit亦獲得該獎項。蘇淑玲表示，留意到同學們以致新世代員工的特性。

他們特別關注社會議題，例如平等、女性權益等議題。

其次，蘇亦指出，現時年輕人的跨學科能力驚人。「有見不少新員工本已攻讀兩個不同學院課程，如商學院及工學院的雙學位課程，正因為他們不怕辛苦，並樂意去做，因此他們在商業思維以及技術方面都不輸其他專科學生。」她補充，新生代員工願意接受鼓勵多於教導，因此公司會安排一對一導師，以開放的態度協助新生代員工，讓他們適應社會與工作環境。

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記者：李彥煒