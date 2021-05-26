【新股IPO】本地金融服務公司致富金融遞交上市申請 擬集資3億至5億港元

有香港企業於本地上市，擁有近42年歷史的金融服務公司致富金融遞交上市申請，有市場消息指出，致富金融計劃集資3億至5億港元。獨家保薦人為交銀國際。

致富金融於香港設有15間投資理財中心，另於中國北京、上海及深圳設有三個代表處。公司截至去年底止九個月收入約2.51億元，按年增長32.3%；期內溢利達7145.5萬元，按年增長516.2%。

根據申請文件顯示，公司截至去年12月止的9個月，其保證金融資，即孖展的服務產生的利息收入達1876.7萬港元，按年大增105.4%，主要因上市公司數增加，推動整個港股市場不斷增長，以及南下投資者對香港股市的興趣增加。

公司的主要服務是提供證券交易、期貨交易及財富管理服務。至於這次致富金融上市集資，據報是主要用於滿足客戶融資需要，擴大保證金融資業務；擴展期貨交易業務；優化人力資源結構；提升現有資訊科技系統及基礎設施；以及宣傳推廣用途。

另外，致富金融亦預期今年的業務將會保持穩定，於今年首季透過綫上開戶網站開立逾9600個新客戶，同比增長82.4%。

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責任編輯 : 陳子謙