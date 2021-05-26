【新股IPO】網易雲音樂上載招股文件　去年月活躍用戶增長23%至1.8億人

▲ 【新股IPO】網易雲音樂申請香港上市 集資約70億元

網易（09999）分拆旗下的網易雲音樂的運營公司Cloud Village在香港上市，今正式上載初步招股文件。公司收入快速增長，由2018年的11億元（人民幣．下同），增至2019年的23億元，再增至2020年49億元，年複合增長率達111%。公司經調整淨虧損於2018年至2020年分別為18億元、16億元及16億元。

截至2020年底，網易雲音樂的在線音樂服務月活躍用戶數為1.805億人，按年增23%；月付費用戶為1,600萬人，按年增86%。截至去年底，社交娛樂服務月付費用戶數為32.7萬人，每月每付費用戶收入為573.8元，前一年同期為477.6元。

招股文件顯示，根據灼識諮詢報告，內地在線音樂及娛樂平台市場規模預期2025年將達到1,670億元，年均複合增長率為 32.2%。公司相信，多元內容及高度參與的社區有充足的機會繼續增長及滲透至用戶。為更好地把握及利用這些機遇，公司專注通過培養「雲村」社區擴大用戶群體及用戶參與度，為長遠盈利能力鋪平道路，並投資於內容許可以豐富內容庫，及致力於進一步鞏固與多個音樂廠牌之間的關係等。

網易將持有不少於50%投票權

網易今日發表通告，建議分拆旗下網易雲音樂的運營公司Cloud Village在香港上市，分拆後Cloud Village仍為網易子公司，網易將持有不少於50%的投票權。

內媒引述消息指，網易雲音樂擬發行2132萬股，每股發行價最高為330元，集資金額最多70.4億元。報道指，網易雲音樂發行新股相當總股本10%，意味其上市市值約700億元。網易雲音樂保薦人包括中金、美銀和瑞信。網易對消息不予置評。

根據通告，網易現時持有Cloud Village已發行總股本的62.46%。網易表示，網易雲音樂預期將經歷相對快速的業務擴張，並將吸引專注於尋求音樂流媒體業務方面高增長機會的投資者群體，與網易的多元化業務模式有所不同。因此，為使本公司專注於網易集團的業務，及令投資者能夠單獨評估Cloud Village的表現和潛力，因此決定分拆該部分業務上市。

完成分拆後，網易將繼續經營其現有主要業務，即互聯網科技。

網易雲音樂在2013年4月發佈，截至2019年第二季，用戶數據已突破8億戶。網易雲音樂本周公布，與Sony音樂達成版權合作，突破騰訊音樂（美：TME）和Sony在內地的家音樂版權合作。

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