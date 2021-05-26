【新股IPO】網易擬分拆網易雲音樂在港上市　傳集資約70億元

▲ 【新股IPO】網易雲音樂傳即將申請香港上市 集資約70億元

網易 （09999） 發表通告，建議分拆旗下網易雲音樂的運營公司Cloud Village在香港上市，分拆後Cloud Village仍為網易子公司，網易將持有不少於50%的投票權。

內媒引述消息指，網易雲音樂即將在港交所提交上市申請，並罕有在A1前提及發行股數和發行價。報道指，網易雲音樂擬發行2132萬股，每股發行價最高為330元，集資金額最多70.4億元。

報道指，網易雲音樂發行新股相當總股本10%，意味其上市市值約700億元。網易雲音樂保薦人包括中金、美銀和瑞信。網易對消息不予置評。

根據通告，網易現時持有Cloud Village已發行總股本的62.46%。網易表示，網易雲音樂預期將經歷相對快速的業務擴張，並將吸引專注於尋求音樂流媒體業務方面高增長機會的投資者群體，與網易的多元化業務模式有所不同。因此，為使本公司專注於網易集團的業務，及令投資者能夠單獨評估Cloud Village的表現和潛力，因此決定分拆該部分業務上市。

完成分拆後，網易將繼續經營其現有主要業務，即互聯網科技。

網易雲音樂在2013年4月發佈，截至2019年第二季，用戶數據已突破8億戶。網易雲音樂本周公布，與Sony音樂達成版權合作，突破騰訊音樂（美：TME）和Sony在內地的家音樂版權合作。

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