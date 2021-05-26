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【網購熱潮】中資網購平台SHEIN撼贏亞馬遜　登美國下載量最高購物App

Hot Talk 13:53 2021/05/26

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網購近年開始盛行，疫情更促使網購逐漸走向主流，而一直被視為網購「一哥」的亞馬遜（Amazon），在美國本土竟然被一個中資應用程式打破壟斷局面。SHEIN最新成為美國iOS和Android平台下載量最高的網上購物程式。若將情況放到中國，就如Zara、H&M等品牌，取代淘寶的下載量，足以反映SHEIN驚人的熱門程度。

網上時裝平台SHEIN成立於2008年，主打女裝但同時提供男裝、兒童服裝等。SHEIN雖然是中國品牌，但一直主打國際線，網站首頁的模特兒幾乎清一色為海外模特兒，目前不僅向美國用戶提供服務，同時向香港、德國、沙地阿拉伯、印度等共220多個國家及地區提供服務。

國產Shein登全球網購時裝寶座 Zara及H&M都要讓路，可見【下一頁】

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SHEIN品牌理念是「每個人都能盡享時尚之美」，標榜以高CP值的價格，為年輕女性提供時尚潮流的服裝。

而SHEIN的成功或可以歸功於3個致勝原因，分別是：對網上產品相片的要求高、向人氣KOL送出衣物及提供佣金推廣、低價策略，以及快速生產流程。

所謂低價，SHEIN曾經出售低至2美元的女裝涼鞋、3美元的上衣、7美元的褲子、10美元的連身裙等，一再打破市場對快速時裝的價格觀念，而且帶動平台迅速走紅。而且，SHEIN的設計生產流程短至3日，較ZARA的最快3週內完成更快。

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