【新冠疫苗】美國半數成人完成接種 達標在望

美國新冠疫苗接種進度良好，總統拜登早前宣布，目標於7月4日前為7成美國成年人接種最少一劑新冠疫苗。美國疾控中心周二公布數據，當地有一半成年人口已完成接種兩劑新冠疫苗，為美國新冠疫苗接種計畫奠定重要里程碑。

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美國疾控中心（CDC）周二（25日）公布數據指，美國有1.29億成年人已完成接種兩劑新冠疫苗，佔全美一半成年人口。其中有61%成年人口已接種最少一劑疫苗，在 65歲或以上的高危群體之中，有近74%已完全接種兩劑疫苗。加上美國容許12歲或以上青少年接種輝瑞疫苗，相信當地疫苗接種率會大幅提升。

白宮高級顧問斯拉維特（Andy Slavitt）在周二疫情記者會時形容，今次成就是疫苗接種計劃的重要里程碑，表示總統拜登（Joe Biden）就職時，美國的新冠疫苗接種率只有1%，短短4個月間已取得重大成就。

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美國多個州分，包括緬因州、佛蒙特州、康涅狄格州及馬薩諸塞州，當地已有超過一半成年人接種首劑疫苗。另外，阿拉巴馬州，阿肯色州、路易斯安那州及喬治亞州等，亦已為逾3分1成年人接種最少一劑疫苗。拜登於本月初提出兩個疫苗接種目標，包括於7月4日前，為7成美國成年人接種最少一劑疫苗。

責任編輯：郭麗明