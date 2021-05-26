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【航空復蘇】聯合航空推出機票抽獎　一年頭等艙任搭鼓勵接種疫苗

商業 15:05 2021/05/26

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聯合航空向會員推出免費機票抽獎活動，鼓勵會員接種疫苗，最大獎包括一年免費搭乘聯合航空飛機，並不限艙等及目的地。

美國疫情逐步受控，聯合航空預計當地夏季機票預訂量將有所增加，該企更向會員推出免費機票抽獎活動，以鼓勵會員接種疫苗，最大獎包括一年免費搭乘聯合航空飛機，並不限艙等及目的地。

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