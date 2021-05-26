【航空復蘇】聯合航空推出機票抽獎 一年頭等艙任搭鼓勵接種疫苗 商業 15:05 2021/05/26 分享： ▲ 聯合航空向會員推出免費機票抽獎活動，鼓勵會員接種疫苗，最大獎包括一年免費搭乘聯合航空飛機，並不限艙等及目的地。 美國疫情逐步受控，聯合航空預計當地夏季機票預訂量將有所增加，該企更向會員推出免費機票抽獎活動，以鼓勵會員接種疫苗，最大獎包括一年免費搭乘聯合航空飛機，並不限艙等及目的地。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【航空業寒冬】達美航空增購買25架A321空中客機 增競爭力迎疫後商機 2021/04/23 【航空業寒冬】達美航空增購買25架A321空中客機 增競爭力迎疫後商機 【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡再延期 新加坡航空：受影響旅客可退款 2021/05/17 【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡再延期 新加坡航空：受影響旅客可退款 【航空業自救】聯合航空及美國航空擬取消機票更改費 力圖刺激預訂需求 2020/11/20 【航空業自救】聯合航空及美國航空擬取消機票更改費 力圖刺激預訂需求 你可能感興趣 【航空業寒冬】達美航空增購買25架A321空中客機 增競爭力迎疫後商機 14:40 2021/04/23 【航空業寒冬】達美航空增購買25架A321空中客機 增競爭力迎疫後商機 【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡再延期 新加坡航空：受影響旅客可退款 18:10 2021/05/17 【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡再延期 新加坡航空：受影響旅客可退款 【航空業自救】聯合航空及美國航空擬取消機票更改費 力圖刺激預訂需求 12:02 2020/11/20 【航空業自救】聯合航空及美國航空擬取消機票更改費 力圖刺激預訂需求 機票 聯合航空控股（United Airlines Holdings，美：UAL） 聯合航空 航空