【新冠疫苗】聯合航空協助「谷針」抽獎送全年免費飛

為加快新冠疫苗接種速度，美國民間機構亦推出措施，助政府「谷針」。美國聯合航空宣布，完成新冠疫苗接種人士將可參加抽獎活動，抽中大獎的幸運兒可獲全年免費機票，選擇任意艙位及任意目的地。美國聯合航空解釋，希望措施令更多美國人接種新冠疫苗。

俄州抽獎「谷針」奏效 逾270萬人已接種新冠疫苗 【下一頁】

美國聯合航空（United Airlines）周一（24日）宣布，將展開「Your Shot To Fly」抽獎活動，所有聯合航空MileagePlus恆常旅客計劃成員，只要年滿18歲，在6月22日前上載新冠疫苗接種記錄至公司網站或手機應用程式，就可以參加抽獎。

聯合航空表示，計劃在6月內送出30張機票，7月1日再抽出5個大獎幸運兒，中獎者可獲全年免費來回機票，可來回飛26次，不限艙位及目的地，可帶一位旅伴一同上機。

《福布斯》報道指，受疫情禁飛等限制影響，如今美國聯合航空航線數目有限，但由於機票1年內有效，相信隨著疫苗，接種普及，旅客可在1年內飛往歐洲、澳洲、新加坡等多個海外地方渡假。

俄國疑天價收買網紅 抹黑謊稱輝瑞疫苗害死數百人 【下一頁】

聯合航空行政總裁柯比（Scott Kirby）發聲明表示，公司明白旅客渴望旅行的心態，希望抽獎能增加民眾接種意欲，鼓勵更多民眾接種疫苗後，到外地與親朋好友團聚。

責任編輯：李俊儀