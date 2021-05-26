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【封殺特朗普】佛羅里達州州長簽署新法令　禁止社交平台封殺政治候選人

科技 14:00 2021/05/26

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美國佛羅里達州州長Ron DeSantis日前簽署了Senate Bill 7072法案，要求各大科技企業必須維護當地民眾使用社交平台的能力，以及採用高度透明化政策，並禁止平台封鎖政治候選人。

美國前總統特朗普今年初因國會山莊騷亂事件，而遭到Facebook、Twitter等社交平台封殺。美國佛羅里達州州長Ron DeSantis日前簽署了Senate Bill 7072法案，要求各大科技企業必須維護當地民眾使用社交平台的能力，以及採用高度透明化政策，並禁止平台封鎖政治候選人。

【自立門戶】特朗普重返社交平台　自家新通訊平台面世

【封殺特朗普】美國保守派平台Parler　傳已獲蘋果批准回歸App Store

根據佛羅里達政府官網指出，州長Ron DeSantis已簽署新法案。要求大型科技平台必須平等對待所有的州民，在審核內容時必須採取一致且透明化的政策，否則州民有權可控告社交平台，並可請求損害賠償。

除此之外，社交平台也不可封鎖佛羅里達任何政治候選人。若違反該規定，佛羅里達的選舉委員會每日最高可向其開罰25萬美元（約194萬港元）。當地政府強調，州民可自行選擇封鎖任何不想看到或聽到的候選人，並非由科企作出決定的。

不過外界質疑，DeSantis與特朗普同屬共和黨，是次法案可能是因為Twitter與Facebook封鎖特朗普而作出決定，佛羅里達議員Blaise Ingoglia則強調，保守派言論一直受到科企針對，佛羅里達認為這是偏見，沈默不應被容許，盼能藉此捍衛言論自由。

【Twitter動向】封殺特朗普餘波　Twitter向用戶進行意見調查

責任編輯：曾曉汶

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