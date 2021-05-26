【異動股】港府稱疫苗需求轉弱 考慮延遲或取消付運 復星醫藥仍急升逾半成

政府表示，目前本港對復必泰疫苗的需求轉弱，故會考慮延遲付運或不付運部分批次疫苗，或經由世衞捐贈予其他有需要的地區。負責引進疫苗至大中華地區銷售的復星醫藥（02196）今早一度跌逾4%至57.4元，其後倒升，曾升近一成，上試65.9元。現升7.8%，報64.65元，成交10.2億元。

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政府昨日指，目前採購並認可作緊急使用的疫苗共1500萬劑，截至昨日已運抵本港的疫苗約400萬劑，其中有105萬劑未使用的科興疫苗、84萬劑未使用的復必泰疫苗，而該批復必泰疫苗將於8月中到期。截至昨日，本港市民已接種逾220萬劑疫苗，當中逾127萬名市民完成接種第一劑疫苗。

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今日疫苗股普遍造好，國藥（01099）升4.1%，報26.45元，成交2億元；中生製藥（01177）現升0.1%，報8.8元，成交9.6億元；康希諾（06185）微跌0.8%，報328.4元，成交3.8億元。

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