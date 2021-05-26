  • 32°C
香港時間 : 2021526日 (三) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】港府稱疫苗需求轉弱 考慮延遲或取消付運 復星醫藥仍急升逾半成

股樓投資 15:27 2021/05/26

分享：

政府表示，目前本港對復必泰疫苗的需求轉弱，故會考慮延遲付運或不付運部分批次疫苗，或經由世衞捐贈予其他有需要的地區。負責引進疫苗至大中華地區銷售的復星醫藥（02196）今早一度跌逾4%至57.4元，其後倒升，曾升近一成，上試65.9元。現升7.8%，報64.65元，成交10.2億元。

港鐵計劃未來10年 投資1000億元於鐵路和地產業務  詳情請看[下一頁]

政府昨日指，目前採購並認可作緊急使用的疫苗共1500萬劑，截至昨日已運抵本港的疫苗約400萬劑，其中有105萬劑未使用的科興疫苗、84萬劑未使用的復必泰疫苗，而該批復必泰疫苗將於8月中到期。截至昨日，本港市民已接種逾220萬劑疫苗，當中逾127萬名市民完成接種第一劑疫苗。

【京東 9618】京東指「618」購物節將投入逾5億元資源 預計吸引超過2.5億人次進店體驗  詳情請看[下一頁]

今日疫苗股普遍造好，國藥（01099）升4.1%，報26.45元，成交2億元；中生製藥（01177）現升0.1%，報8.8元，成交9.6億元；康希諾（06185）微跌0.8%，報328.4元，成交3.8億元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 趙家盈

新冠肺炎 港股 世界衞生組織 採購 科興 BioNTech 疫苗 異動股 復星醫藥（02196）

上一篇文章

【大行報告】中信証券料美團首季核心業務延續強勁表現　維持看好觀點予「買入」評級

下一篇文章

【筍工推介】商經局招電影發展人才 月薪最高逾4萬元 入職要符合咩條件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落