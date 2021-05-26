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【虛擬銀行】天星銀行中小企銀行服務沙盒測試　預告快推全新中小企貸款

Hot Talk 12:48 2021/05/26

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天星銀行行政總裁姚文松表示，向所有參與試業的客戶提供首100萬元港元1厘的活期存款優惠。

虛擬銀行天星銀行（airstar ）即日起，開始就合資格中小企全遙距開戶展開為期約2個月的沙盒試業，並以公開形式邀請100間中小企參與測試。天星銀行行政總裁姚文松表示，最快48小時內完成開戶，又預告短期內會推出全新的中小企貸款服務，爭取在試業期間一併推出。

 

天星銀行試業的「簡易企業開戶」服務，主打全遙距開戶，適用於香港成立、年收入少過8億或員工人數少過50人、獨資或單層結構股份公司，而申請人及相關人士須為天星銀行個人銀行客戶。

 

姚文松稱，以往中小企在傳統銀行開戶，至少花上10個工作日才能開戶，而且需支付開戶手續費，而天星銀行則可以最快48小時內開戶，並豁免「簡易企業賬戶」的開戶手續費。

 

專攻企業銀行的平安壹賬通銀行　「九成信貸擔保產品」平均貸款額近178萬元｜詳見【下一頁】

 

服務昨日開始試業，姚文松表示初步收到為數不少的客戶查詢，涉及不同行業。他指，整個試業期至7月31日，完成試業後須向金管局提交報告，暫時未悉具體正式推出服務的日期。

他續指，短期內會推出中小企貸款，但由於仍然充滿不確定性，未有具體時間表。

即日起至今年12月31日，天星銀行豁免中小企開戶手續費及服務月費，戶口不設最低結餘要求。

推廣期內，天星銀行又向參與試業的中小企提供首100萬港元存款，活期息1厘的優惠，最多可賺6000元利息。若客戶開戶後成功啟用企業網上銀行服務及完成指定的轉賬交易，可額外獲1,000元現金獎賞。

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記者：趙穎妍

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