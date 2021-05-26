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【公海遊】邱騰華：料最快7月底復辦公海遊　船員及乘客必須接種兩劑疫苗

股市 12:33 2021/05/26

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【公海遊】邱騰華：料最快7月底復辦公海遊　船員及乘客必須接種兩劑疫苗

商務及經濟發展局局長邱騰華公布，將會容許郵輪公司復辦供香港居民參與的公海遊，預計最快可以在7月底復辦公海遊。所有船員及乘客必須接種兩劑疫苗及符合特定條件才可參與。

雲頂香港 （00678） 半日升兩成，午收0.52元。

【郵輪股滴血】雲頂香港跌逾2%　去年虧損逾121億　資不抵債253億【下一頁】

邱騰華指，復辦條件包括所有船員要接受本港對境外來港人士的檢疫檢測要求，郵輪行程開始前要完成接種兩劑疫苗，若不適合接種疫苗的船員，需要每7天於岸上接受測試，另外每3天在船上進行有關測試；海外船員可獲安排在香港接種疫苗。船員即使已經接種疫苗，仍要每隔14天進行核酸檢測。

至於乘客方面，亦完成接種兩劑疫苗，如果健康理由或16歲以下人士可以豁免，登船前所有乘客要有48小時內陰性檢測結果；另外亦要用「安心出行」及遵從船公司的相關追蹤裝置要求。而郵輪載客量最高只可以是原來50%，一旦船上有任何懷疑個案，郵輪要馬上駛回香港郵輪碼頭。

邱騰華表示，郵輪在疫情下遇到很大挑戰，要在防疫及出行之間取得平衡。他又指，如果本港仍等待，旅遊業及市民出行機會愈來愈少，認為疫情條件許可下，可以給予市民多個選擇。

相關文章：【賞你遊】第二輪「賞你遊香港」名額增至2萬個　即日起消費滿800元可換取本地遊名額

【本地遊】姚思榮：最快下月8日恢復本地遊　旅遊從業員不能接種疫苗需向公司備案（第二版附短片）

編輯：吳敏芳

邱騰華 疫苗 經濟 疫情 香港 郵輪碼頭 郵輪

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