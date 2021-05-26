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【iOS14.6】蘋果推iOS 14.6更新　外媒實測7款iPhone續航力

科技 12:24 2021/05/26

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蘋果（Apple）近日推出iOS 14.6更新，外國知名YouTuber「iAppleBytes」頻道就進行實測，發現各代iPhone的電池續航力，均都出現不同程度的下降。

蘋果（Apple）近日推出iOS 14.6更新，新增訂閱Podcast的功能，以及修復無法使用Apple Watch解鎖iPhone手機的錯誤。不過在升級iOS 14.6後，外國知名YouTuber「iAppleBytes」頻道就進行實測，發現各代iPhone的電池續航力，均都出現不同程度的下降。

【WWDC2021】蘋果WWDC大會定於6月8日凌晨舉行　iOS 15、iPadOS 15將有何更新？

Apple Watch支援Spotify離線播放功能　需升級至WatchOS 6.0或以上版本

iAppleBytes近日以七款iPhone進行實測，發現升級iOS 14.6後，與iOS 14.5相比7款手機的電池續航力均出現下滑的情況。其中iPhone 11的續航力下降最嚴重，使用時間減少了37分鐘；其次則為第二代iPhone SE，縮短了26分鐘。

再者是iPhone 6S及iPhone XR，兩部手機的電力續航分別減短23及18分鐘。至於第一代iPhone SE與iPhone 7、iPhone 8受影響程度較小，平均僅縮短10分鐘以內。

各款iPhone在不同系統的續航力：

手機 iOS 14.6 14.5.1 14.5
第一代iPhone SE 2小時46分 2小時55分 2小時54分
iPhone 6S 2小時32分 2小時56分 2小時53分
iPhone 7 3小時34分 3小時45分 3小時38分
iPhone 8 3小時27分 3小時31分 3小時29分
iPhone XR 4小時52分 5小時 5小時10分
iPhone 11 5小時17分 5小時25分 5小時54分
第二代iPhone SE 3小時06分 3小時34分 3小時32分

資料來源：YouTube頻道iAppleBytes

責任編輯：曾曉汶

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