【iOS14.6】蘋果推iOS 14.6更新　外媒實測7款iPhone續航力

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蘋果（Apple）近日推出iOS 14.6更新，新增訂閱Podcast的功能，以及修復無法使用Apple Watch解鎖iPhone手機的錯誤。不過在升級iOS 14.6後，外國知名YouTuber「iAppleBytes」頻道就進行實測，發現各代iPhone的電池續航力，均都出現不同程度的下降。
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iAppleBytes近日以七款iPhone進行實測，發現升級iOS 14.6後，與iOS 14.5相比7款手機的電池續航力均出現下滑的情況。其中iPhone 11的續航力下降最嚴重，使用時間減少了37分鐘；其次則為第二代iPhone SE，縮短了26分鐘。
再者是iPhone 6S及iPhone XR，兩部手機的電力續航分別減短23及18分鐘。至於第一代iPhone SE與iPhone 7、iPhone 8受影響程度較小，平均僅縮短10分鐘以內。
各款iPhone在不同系統的續航力：
|手機
|iOS 14.6
|14.5.1
|14.5
|第一代iPhone SE
|2小時46分
|2小時55分
|2小時54分
|iPhone 6S
|2小時32分
|2小時56分
|2小時53分
|iPhone 7
|3小時34分
|3小時45分
|3小時38分
|iPhone 8
|3小時27分
|3小時31分
|3小時29分
|iPhone XR
|4小時52分
|5小時
|5小時10分
|iPhone 11
|5小時17分
|5小時25分
|5小時54分
|第二代iPhone SE
|3小時06分
|3小時34分
|3小時32分
資料來源：YouTube頻道iAppleBytes
責任編輯：曾曉汶