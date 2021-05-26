【iOS14.6】蘋果推iOS 14.6更新　外媒實測7款iPhone續航力

▲ 蘋果（Apple）近日推出iOS 14.6更新，外國知名YouTuber「iAppleBytes」頻道就進行實測，發現各代iPhone的電池續航力，均都出現不同程度的下降。

蘋果（Apple）近日推出iOS 14.6更新，新增訂閱Podcast的功能，以及修復無法使用Apple Watch解鎖iPhone手機的錯誤。不過在升級iOS 14.6後，外國知名YouTuber「iAppleBytes」頻道就進行實測，發現各代iPhone的電池續航力，均都出現不同程度的下降。

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iAppleBytes近日以七款iPhone進行實測，發現升級iOS 14.6後，與iOS 14.5相比7款手機的電池續航力均出現下滑的情況。其中iPhone 11的續航力下降最嚴重，使用時間減少了37分鐘；其次則為第二代iPhone SE，縮短了26分鐘。

再者是iPhone 6S及iPhone XR，兩部手機的電力續航分別減短23及18分鐘。至於第一代iPhone SE與iPhone 7、iPhone 8受影響程度較小，平均僅縮短10分鐘以內。

各款iPhone在不同系統的續航力：

手機 iOS 14.6 14.5.1 14.5 第一代iPhone SE 2小時46分 2小時55分 2小時54分 iPhone 6S 2小時32分 2小時56分 2小時53分 iPhone 7 3小時34分 3小時45分 3小時38分 iPhone 8 3小時27分 3小時31分 3小時29分 iPhone XR 4小時52分 5小時 5小時10分 iPhone 11 5小時17分 5小時25分 5小時54分 第二代iPhone SE 3小時06分 3小時34分 3小時32分

資料來源：YouTube頻道iAppleBytes

責任編輯：曾曉汶