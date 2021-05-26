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港鐵計劃未來10年 投資1000億元於鐵路和地產業務

股樓投資 13:12 2021/05/26

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港鐵(00066)主席歐陽伯權表示，公司在未來全新企業計劃有三大發展方向，充分發揮香港核心業務潛力，保持內地業務增長，還有利用新科技來支持業務，除了上述三大方向外，亦會朝減少碳排放、綠化車站及優化企業管治文化。港鐵預計，未來10年會投資1000億元在新鐵路項目及物業發展計劃，包括東涌綫延綫、屯馬南延綫、古洞站及北環綫及小蠔灣車廠上蓋的物業發展。港鐵中午收報44.6元升0.6%。

長和進一步減持 支付寶香港股權至低於20%  詳情請看[下一頁]

行政總裁金澤培表示，公司所作的融資普遍來自派息後的盈利、銀行借貸及各方面的融資工作，而其他新業務，如電商物流等，將有助公司更多元化發展。港鐵日前夥拍嘉里物流(00636)，推出新零售服務。

新路線進度方面，金澤培表示屯馬綫準備工作進展非常順利，早前的測試進展順利，而通車時間則適時公布。至於沙中綫過海段，他表示原訂於明年通車的目標好嚴峻，現時過海段餘下兩項關鍵工序，包括新舊路軌接駁工程，以及新列車投入服務，而後者延遲了約5個月，隨著關鍵工序延誤，將使整個項目延誤，公司將會努力推進相關工作追回進度。

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撰文 : 李尚毅

港鐵公司（00066） 港股

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