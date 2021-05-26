【房住不炒】樓市調控措施日趨嚴厲 內房利潤率大幅縮水

近年來，中國調控樓市政策不斷，去年重點內房的平均毛利率較歷史高位下滑超過10個百分點，投資者對其重視程度下滑，資金轉投其他板塊。究其原因，一些房企早年高價投地，加上項目結轉時間拉長，利潤率普遍受到較大影響，分析料未來利潤率提升的可能性不大。

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多家機構認為，「十四五」期間，房地產行業毛利率仍有一定下降空間，重點房企2020年平均毛利率為26.2%，相比歷史高位下滑超過10個百分點。除了產品結構、區域結構，也跟過去幾年房企重點拿地地區密集出台調控政策有關。

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業內人士表示，2016年至2018年，房企拿地意願高漲，導致「地王」頻現，土地溢價率高企。隨後，多地因城施策，相繼執行限價調控。該階段獲得的地塊轉化貨值近兩三年進入集中結算周期，多數房企的盈利受到擠壓。

根據中指研究院數字，2020年，滬深上市房地產公司總資產均值為1,400億元，同比增長13.7%，增速較上年回落4.2個百分點；在港上市的內房股總資產均值同比增長13.8%至2,333億元，增速較上年回落7個百分點。上市內房市值呈下跌態勢。截至2020年底，滬深及在港上市的內房股市值均值分別為184.6億元、237億元，同比分別下降12.2%、31.2%。

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記者：林衛