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【港鐵屯馬綫】陳帆中午就屯馬綫見傳媒　消息曾指屯馬綫最快6月全線通車（第三版）

股市 11:10 2021/05/28

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港鐵（00066）屯馬綫工程尾聲，據消息人士指，屯馬綫二期很大機會可在6月底前通車，正式日期由港府作實。運房局局長陳帆幾於中午就港鐵屯馬綫會見傳媒。

港鐵本周舉行股東周年大會，港鐵主席歐陽伯權表示，沙中綫工程的屯馬綫二期測試、試運進展順利，目前正等待政府完成審批，希望可以盡快全線開通屯馬綫。

港鐵以往公布，屯馬綫預計在今年第三季全線開通，從現有屯馬綫一期終點站啟德，延伸至宋皇臺、土瓜灣、何文田，再經紅磡連上現有港鐵西鐵綫。

沙中綫工程過海段方面，港鐵行政總裁金澤培於周年大會重申，當中有兩個關鍵工序問題，包括新舊路軌接駁和新信號系統與新車投入，要按原有目標2022年第一季開通「好嚴峻」，希望加快關鍵工序工作，追趕進度。

歐陽伯權表示，港鐵未來10年料動用1000億元建新鐵路和物業發展項目，包括東涌延線、屯門南延線、北環線，以至小蠔灣物業上蓋發展，會以公司盈利和銀行借貸融資。

港鐵暫停過境列車服務多時，歐陽伯權稱，若內地和香港兩地決定通關，港鐵會按服務合約要求提供服務，而港鐵正與港府溝通疫苗外展接種事宜，方便員工接種。

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編輯：麥德銘

港鐵主席歐陽伯權（圖左）稱屯馬綫測試順利，待政府審批後盡快開通。

港股 港鐵公司（00066） 歐陽伯權 屯馬綫 金澤培 沙中綫工程 港鐵

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